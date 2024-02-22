«Можно устроить яркую ночь»: психолог раскрыл, как нужно правильно поздравлять мужчин с 23 февраля

Уже завтра День защитника Отечества. Для мужчин важен не только сам подарок, но и то, с каким посылом его вручили. Накануне 23 февраля психолог Сергей Костеренко рассказал, как преподнести презент, чтобы не обидеть получателя.

Прежде всего, эксперт советует проявить фантазию и выбрать такой подарок, который будет полезным и запоминающимся. Вариантов много: это может быть абонемент в спортивный клуб, именная кружка или стакан для коньяка, футболка с особенным изображением, большая пачка любимого кофе, аксессуар-антистресс и так далее.

«Но важнее самого подарка — тот смысл, в который женщина его «обернет». Абонемент в спортклуб можно подарить с намеком на то, что мужчина «слишком много кушал», а можно – с пожеланиями, чтобы милый чувствовал себя бодрым, здоровым, успевал реализовывать все планы», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Костеренко, важно, чтобы мужчина чувствовал доброжелательность, любовь и заботу, уважение и восхищение.

Если из вещей у мужчины все есть, ему можно подарить нечто большее — событие и эмоции.

«Мужу можно устроить яркую ночь с фантазиями и свободой проявлений чувств и желаний. Другим значимым мужчинам приготовить совместные мероприятия с новым, приятным и запоминающимся опытом. Например, с полетом в аэротрубе, походом на выставку того, чем увлекается человек», — подытожил эксперт.

Ранее мы рассказывали о лучших идеях для презента на 23 февраля.