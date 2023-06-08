«Можно внести коррекцию»: эзотерик рассказала, как музыка в период беременности влияет на судьбу ребенка

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, как окружающая среда, в которой находится беременная женщина, может сказаться на судьбе ее будущего ребенка.

Особую роль в формировании удачного микроклимата для малыша играет музыка.

«Если мать в каком-то гармоничном окружении, в том числе звуков или музыки, то структура жидкостей плода перестраивается в рамках гармонии. Можно слушать классику или какие-то успокаивающие нежные колыбельные. Таким образом можно внести коррекцию гармонии в судьбу ребенка», – заявила Абравитова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если ребенок в утробе развивается в окружении неприятных звуков, например, взрывов, нецензурной брани, угроз, криков или тяжелой музыки, в его судьбу вносится совершенно иная коррекция.

«Даже на уровне внутриутробного развития ребенка можно заниматься этим формированием кристаллической системы жидкости организма», – пояснила эзотерик.

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