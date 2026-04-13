«Можно все»: звезда «Кухни» объяснил, почему столица России лучше Нью-Йорка

Актер Михаил Епишев, известный миллионам зрителей по сериалу «Кухня», заявил, что российская столица выигрывает у Нью-Йорка и других мегаполисов мира. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Секрет победы — не в небоскребах и не в деньгах, а в самобытности. По его словам, Москва постоянно удивляет. В ней возможно все — от дня варенья до космических фестивалей. В то время как западные города, по мнению Епишева, однообразны и предсказуемы.

Актер также сравнил москвичей с жителями других российских городов. Здесь, по его наблюдениям, другой ритм жизни и скорость принятия решений. А вот от европейцев москвичи, как считает звезда, ничем принципиально не отличаются.

