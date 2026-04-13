«Собака — в Карелию, кошка — в Зеленоградск»: названы лучшие направления для отпуска с питомцем в России

Эксперты компании-производителя натуральных кормов назвали лучшие российские направления, где питомцев не просто терпят, а действительно рады. И это не только загородные отели Подмосковья, а настоящие дикие просторы. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Для любителей долгих пеших прогулок идеальна Карелия. Леса, озера, тропы — и множество баз отдыха, куда пускают с животными. Ваш пес будет в восторге от запаха сосен и возможности искупаться в чистейшей воде (только без фанатизма). Горный Алтай — выбор для тех, кто ищет уединения и живописных видов. Огороженные частные дома, глэмпинги, мини-отели со своей территорией. Но будьте осторожны: вокруг могут бродить настоящие дикие звери, так что спускать питомца с поводка рискованно.

Байкал — для искателей приключений. Огромные пространства для прогулок. Главное — не давать собаке купаться подолгу: даже летом вода там ледяная, не выше +17 градусов. И наконец, Калининградская область, а именно Зеленоградск — так называемая «кошачья столица» России. Там можно гулять с любимцем по Курортному проспекту, любоваться закатами и чувствовать себя своим среди таких же «кошатников».

Ранее эксперт назвала законный способ получить 11 выходных подряд в мае.