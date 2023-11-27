«Мрачноватая погода»: на этой неделе Подмосковье накроют «январские морозы»

В столичном регионе прогнозируются морозы до минус пятнадцати градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что понижение температуры начнется сегодня во второй половине дня.

«Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда (в январе. — прим. ред.) редкость. <…> Неделя не будет скучной», — сказал он.

В четверг в Московском регионе немного потеплеет. Днем 30 ноября ожидается до плюс одного градуса. Однако в пятницу температура воздуха снова понизится.

Вильфанд добавил, что атмосферное давление всю неделю будет низким, поэтому погода в целом будет «мрачноватой и невеселой».

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что во всех регионах ЦФО ожидаются сильные снегопады, мокрый снег и гололедица.