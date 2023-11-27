Вильфанд предупредил об опасной погоде, идущей в европейскую части России

Практически во всех регионах Центрального федерального округа России синоптики прогнозируют сильные снегопады, мокрый снег, заносы и гололед с гололедицей. На это указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Особое внимание специалист в беседе с ТАСС обратил на прогнозируемый на европейской части России шквалистый ветер, который местами будет достигать до 20 метров в секунду.

«В Астраханской и Волгоградской областях ожидаются сильный снег, метель, ветер до 13-18 м/с, в Крыму - очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер до 35-40 м/с в горах, в Ростовской области и Ставрополье - порывы ветра до 24-28 м/с,», - сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что Татарстан, Пермский край и Кировскую область уже в понедельник, 27 ноября, накроет ледяной дождь с мокрым снегом.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.