МРОТ, больничные и сверхурочные: пять главных изменений 2026 года для работников

В 2026 году российских работников и работодателей ждут несколько важных изменений — от повышения МРОТ до новых правил выдачи больничных и экспериментов для самозанятых. О пяти ключевых новациях агентству « Прайм » рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Ирина Рогалева.

Первое и самое заметное — рост минимального размера оплаты труда. С 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Это напрямую влияет не только на зарплаты низкооплачиваемых категорий работников, но и на размер социальных пособий, которые привязаны к «минималке».

Второе изменение касается правил выдачи больничных. Если человек брал больничный четыре и более раз за последние полгода, следующий лист нетрудоспособности будет открыт всего на пять дней. Продлить его сможет не лечащий врач, а только врачебная комиссия, которая должна разобраться в причинах частых заболеваний.

Третья новация затронет самозанятых. В порядке эксперимента они смогут получать оплачиваемые больничные, но только при условии добровольной уплаты страховых взносов. Это важный шаг к социальной защищенности этой категории работников.

Четвертое и пятое нововведения находятся пока в стадии обсуждения. Госдума рассматривает поправки в Трудовой кодекс, которые расширят возможности работодателей в управлении персоналом. Речь идет об изменениях в правилах привлечения к сверхурочной работе, условиях заключения срочных трудовых договоров и режимах неполного рабочего дня. Если поправки примут, у компаний появится больше гибкости в кадровой политике.

