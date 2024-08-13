МСП Подмосковья в сфере легкой промышленности привлекли более миллиарда рублей за счет господдержки

За шесть месяцев 2024 года подмосковные компании в сфере легкой промышленности смогли привлечь более 1,1 миллиарда рублей на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковье оказалось в тройке регионов-лидеров по оказанной финансовой господдержке. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что рост в количестве поддержанных кредитов в России составил 33%, объем поддержки сохранился на уровне 2023 года.

«За первые шесть месяцев 2024 года получателями льготных кредитов по программе «1764», поручительств Корпорации МСП и Московского областного гарантийного фонда стали 54 субъекта малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, поддержку в размере 10 миллионов рублей от подмосковного Гарантийного фонда получила компания «БАРТЕКС» из Раменского округа. Напомним, что поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.