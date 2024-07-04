Мстительный ямалец попал под суд за публикацию интимного видео с бывшей девушкой

Житель Лабытнанги отомстил бывшей возлюбленной, опубликовав откровенное видео в Сеть с ее участием. За это он ответит перед судом, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мужчина передал третьим лицам видео интимного характера с участием бывшей девушки, что нарушило ее конституционные права на неприкосновенность частной жизни. Рассылку он сделал в апреле 2024 года.

По какой причине северянин поступил так с экс-возлюбленной не уточняется. По данным СУ СК РФ по ЯНАО, мотивом мужчины стала месть. Вероятно, подруга когда-то серьезно обидела ямальца.

За содеянное мужчина ответит в суде. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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