Мстительный ямалец попал под суд за распространение интимных фото школьницы

Ямалец завел роман со школьницей из Зауралья, а позже разослал снимки несовершеннолетней возлюбленной среди друзей в качестве мести. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мужчина 35 лет познакомился со школьницей в интернете, вскружил ей голову и заполучил откровенные снимки. Позже он рассказал про новое увлечение друзьям. Когда северянин поссорился с девочкой, то слил фотографии в Сеть.

Ямальца задержали и доставили для дальнейших разбирательств в Курганскую область. За распространение порнографии и нарушение неприкосновенности частной жизни ему грозит восемь лет колонии. Однако решение о наказании остается за судом.

Ранее сообщалось о новых подробностях гибели школьницы в Омске. Ее тело было найдено у реки Иртыш.