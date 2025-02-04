МТС создаст концертную площадку на месте Варшавского вокзала в Петербурге

Компания МТС Live, являющаяся дочерним предприятием МТС и отвечающая за развлекательные активы, планирует открыть концертное пространство в историческом здании Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. Это стало известно РБК из сообщений двух источников, работающих в медиасфере, и было подтверждено в самой компании.

Согласно источникам, МТС арендовала это помещение на долгий срок для новой площадки «МТС Live Холл», заменив закрытый прошлым летом одноименный зал на Приморском проспекте, который был куплен «Газпромом».

В компании подтвердили намерение создать концертный зал в здании Варшавского вокзала. Он разместится на месте бывшего зала «Главная сцена» площадью свыше 2,5 тыс. кв. м и рассчитан на 2,5 тыс. зрителей. Договор аренды составляет семь лет.

Хотя сумма инвестиций не раскрыта, известно, что пространство будет обновлено и оснащено современным оборудованием. В дальнейшем площадка будет сдаваться организаторам мероприятий, корпоративным и частным клиентам, а управление ей останется за прежней командой «МТС Live Холл».

Варшавский вокзал был построен в середине XIX века для соединения города с резиденцией царя в Гатчине и прекратил свою деятельность как транспортный узел в 2001 году.

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