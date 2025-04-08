МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Федеральная антимонопольная служба России сообщила о том, что МТС упраздняет роуминг на территории Крыма и Севастополя. Оператор связи проинформировал о своем согласии с требованиями ФАС и отказе от дальнейших судебных разбирательств по этому вопросу.

В ФАС отметили, что МТС был последним из крупнейших российских операторов, продолжавших взимать с абонентов дополнительную плату за услуги связи на Крымском полуострове.

Теперь, находясь в Крыму и Севастополе, клиенты МТС будут оплачивать связь по стандартным расценкам, предусмотренным их тарифными планами. Переход на новую систему тарификации будет осуществляться постепенно.

Полная отмена роуминга в Крыму и Севастополе запланирована не позднее 30 июня 2025 года. В ФАС сочли установленный срок вполне реальным с технической точки зрения.

Ранее в МТС заявили, что каждый 700-й звонок в РФ делают телефонные мошенники.