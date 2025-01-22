МФЦ Рязанской области в 2024 году обработал около миллиона обращений
МФЦ Рязанской области в 2024 году стал предоставлять почти 40 новых услуг
Фото: [Медиасток.рф]
За 2024 год специалисты МФЦ Рязанской области обработали почти миллион обращений граждан, сообщает 7info.
Самыми популярными стали услуги федеральных органов вроде Росреестра и Управления по вопросам миграции УМВД России, а также услуга по регистрации на портале «Госуслуг». На сегодняшний день сеть МФЦ Рязанской области охватывает почти 100% населения региона и состоит почти из 170 офисов. В 2024 году число услуг, предоставляемых офисами МФЦ региона, увеличилось почти на 40 и достигло практически 450 наименований, 18 из которых — новые услуги для представителей бизнеса.
Ранее сообщалось, что итоги работы МФЦ и Сбера подвели в Московской области.