Муфтий Башкирии Биргалин сравнил никаб с балаклавой террористов

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин высказался о запрете никаба в регионе и сравнил этот вид исламской одежды для женщин с балаклавами и касками. Об этом пишет «Газета.ру» .

На территории Башкирии проживает около 70% мусульман. Несмотря на это в регионе не видят причин, по которым не нужно запрещать никабы. Эта женская религиозная одежда закрывает лицо женщины полностью, оставляя лишь разрез глаз. С точки зрения безопасности муфтий Башкирии согласен с тем, что такое одеяние нужно запретить, так как оно стало использоваться со стороны террористов наравне с балаклавами.

«Это с точки зрения безопасности создает некие проблемы в плане идентификации лица, туда же относятся всякого рода балаклавы, маски, каски, которые закрывают лицо и не дают этого человека распознать. <...> Для нашего региона это неактуальный вопрос, потому что у нас так исторически и не ходили, и не ходят, и ходить не собираются в никабах. Это для нас чуждое явление по сути», — сказал муфтий.

По словам Айнура Биргалина, в регионе выступают «за» запрет никабов, но категорически против отмены хиджабов.

Напомним, что ранее муфтий Башкирии также отмечался и в другой позиции. Он заявлял, что запрет религиозной одежды нарушит права мусульман и свободу вероисповедания в России.

Ранее сообщалось, что муфтий Дагестана упразднил отдел фетв на фоне споров о запрете никаба.