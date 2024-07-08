Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв на фоне споров о запрете никаба

В Дагестане муфтий шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, то есть отдел богословско-правовых решений и заключений. Изменения связаны с вопросом о запрете никабов в регионе.

В Дагестане муфтий так и не нашел оснований для официального запрета никабов, не сказано об этом ни в одной религиозной книге, традициях региона и народа. Однако словесно Ахмад Абдуллаев выступал против ношения исламской женской одежды в республике, так как это никогда не было принято в Дагестане.

В муфтияте рассмотрели введение локального запрета на ношение никаба в качестве временных мер из-за последних терактов. 8 июля стало известно, что перемены коснулись непосредственно отдела фетв.

«Сегодня муфтий РД шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», — говорится в официальном канале муфтията.

В структуре муфтията продолжат происходить изменения, однако какие именно не уточнили.

Напомним, запретить никабы в РФ предложил председатель СК страны Александр Бастрыкин. Он призвал к таким мерам после терактов в Махачкале и Дербенте. В самом Дагестане изначально не увидели оснований для запрета мусульманской одежды. С 3 июля в регионе действует временный запрет.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана объяснил, как террористам удалось убить более 15 полицейских.