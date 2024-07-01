Муфтият Дагестана издаст запрет на ношение никаба

Муфтий Ахмад Абдулаев сообщил на встрече главы региона Сергея Меликова с общественниками, что в скором времени в регионе представят запрет на ношение религиозной женской одежды —никаба.

«Муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба. <...> К людям, которые будут меня критиковать, мое отношение нейтральное», — пояснил муфтий.

Когда именно представят официальный норматив не уточняется.

Напомним, что вопрос о запрете никаба стал активно обсуждаться после терактов в РФ и ситуаций. Однако вопрос оказался спорным: не все согласились, что мусульманская одежда как-то связана с преступностью. Другого мнения придерживается глава СК РФ Александр Бастрыкин, который резко высказался о существовании никаба в стране.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали опасной идею Бастрыкина. Там отметили, что запрет на никаб нужно вводить после множества обсуждений и взвешенно принять окончательное решение.