Муфтият Дагестана издаст запрет на ношение никаба
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Богословское заключение о запрете никаба собирается издать муфтият Республики Дагестан, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Муфтий Ахмад Абдулаев сообщил на встрече главы региона Сергея Меликова с общественниками, что в скором времени в регионе представят запрет на ношение религиозной женской одежды —никаба.
«Муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба. <...> К людям, которые будут меня критиковать, мое отношение нейтральное», — пояснил муфтий.
Когда именно представят официальный норматив не уточняется.
Напомним, что вопрос о запрете никаба стал активно обсуждаться после терактов в РФ и ситуаций. Однако вопрос оказался спорным: не все согласились, что мусульманская одежда как-то связана с преступностью. Другого мнения придерживается глава СК РФ Александр Бастрыкин, который резко высказался о существовании никаба в стране.
Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали опасной идею Бастрыкина. Там отметили, что запрет на никаб нужно вводить после множества обсуждений и взвешенно принять окончательное решение.