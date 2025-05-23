Муфтият Дагестана прокомментировал информацию о запрете шахмат в республике

Духовное управление мусульман Дагестана (Муфтият) в своем заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале, опровергло информацию о том, что религиозная организация якобы приняла фетву (религиозно-правовое решение в рамках исламского права) о запрете игры в шахматы.

В социальных сетях Дагестана в последнее время активно обсуждают якобы распоряжение главы республики Сергея Меликова, запрещающее игру в шахматы на территории региона. Это решение якобы принято в соответствии с рекомендациями совета алимов муфтията Дагестана.

Кроме того, якобы муфтий Дагестана направил обращение руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ, в котором потребовал остановить работу всех шахматных кружков, секций, турниров и других мероприятий.

«Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации», — говорится в заявлении религиозной организации.

Ранее сообщалось, что одна из южнокорейская компаний призвала своих сотрудников мыться и носить чистую одежду. В дополнение к этому работникам было рекомендовано надевать свежую одежду ежедневно, пользоваться дезодорантом и применять влажные салфетки для поддержания личной гигиены. Кроме того, руководство призвало сотрудников регулярно проветривать рабочие помещения.