Мумии и головы по почте: торговля останками в Британии набирает обороты

В Великобритании фиксируется рост интереса к предметам, изготовленным из человеческих останков. Об этом пишет The Guardian , отмечая, что часть таких товаров поступает на рынок нелегально, а торговля ими часто ведётся через социальные сети.

По словам антрополога Кембриджского университета Триш Бирс, за последние годы продажи подобных изделий заметно увеличились. Значительная часть костей, из которых делают товары, добывается подпольно — их поставляют расхитители могил. Некоторые останки привозят из Азии и Африки, а отдельные экспонаты датируются XIX веком.

Торговцы используют пробелы в законодательстве и предлагают клиентам широкий ассортимент. В издании приводится пример магазина, где доступны кошельки из человеческой кожи, заспиртованные сиамские близнецы, мумии и сушеные человеческие головы. Постоянные покупатели могут оформить подписку и ежемесячно получать по почте новый череп.

Хозяин магазина Генри Скрагг заявляет, что готов продавать любые останки, если они получены «этичным способом». По его словам, многие черепа находят во время раскопок или при расчистке кладбищ под новые захоронения. Он утверждает, что передача останков людям, которые будут их хранить и ценить, лучше, чем повторное захоронение.

При этом другой торговец редкостями, Маттеус Болл, недавно публично отказался от работы с человеческими костями. Он отметил, что рынок переполнен предметами сомнительного происхождения, в том числе похищенными у покойников.

