Мумию мужчины достали из коллектора в Петербурге

Мумию мужчины обнаружили в коллекторе в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в оперативных службах города.

В ходе беседы с представителями СМИ было установлено, что в коллекторе, расположенном рядом с одним из домов в Транспортном переулке, были найдены останки мужчины, которые были лишены мягких тканей. На данный момент не представляется возможным установить ни возраст найденного тела, ни продолжительность его пребывания в коллекторе.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование на месте происшествия. В настоящее время проводится работа по установлению обстоятельств смерти мужчины.

Оперативники Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток был найден мертвым на даче в Подмосковье.