Мумию мужчины достали из коллектора в Петербурге
Фото: [Медиасток.рф]
Мумию мужчины обнаружили в коллекторе в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в оперативных службах города.
В ходе беседы с представителями СМИ было установлено, что в коллекторе, расположенном рядом с одним из домов в Транспортном переулке, были найдены останки мужчины, которые были лишены мягких тканей. На данный момент не представляется возможным установить ни возраст найденного тела, ни продолжительность его пребывания в коллекторе.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование на месте происшествия. В настоящее время проводится работа по установлению обстоятельств смерти мужчины.
Оперативники Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток был найден мертвым на даче в Подмосковье.