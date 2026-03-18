Муниципальная монополия на могилы: кто и сколько зарабатывает на похоронах россиян

Рынок ритуальных услуг в России столкнулся с необычной тенденцией: люди не отказываются от похорон, но стараются выбирать более скромные варианты. О том, во сколько сегодня обходится проводить человека в последний путь и как меняется поведение заказчиков, в интервью «Коммерсанту» рассказал владелец ГК Ritual.ru Олег Шелягов.

По словам бизнесмена, общая сумма похорон складывается из трех основных частей. Первая — подготовка тела, которой занимаются медицинские учреждения или сотрудники, работающие там. Вторая — непосредственно товары и услуги по захоронению, которые предоставляют ритуальные компании. Эта часть, как пояснил Шелягов, составляет около 100 тысяч рублей.

Третья и самая проблемная статья расходов — кладбищенские услуги. Шелягов назвал их «полной муниципальной монополией». Стоимость копки могилы и других работ на погосте сильно варьируется в зависимости от местных условий и не регулируется рыночными механизмами, что часто становится головной болью для семей умерших.

Как экономят на прощании

Говоря о динамике цен, владелец Ritual.ru констатировал не снижение, а стагнацию среднего чека. При этом он подчеркнул важную деталь: люди не стали меньше умирать или реже хоронить, но они пересмотрели свои приоритеты при выборе атрибутики. Заказчики стараются быть скромнее и отказываются от излишеств, которые раньше считались нормой.

Шелягов провел неожиданную параллель с ресторанным бизнесом. По его наблюдениям, дорогие заведения Москвы по-прежнему переполнены, а вот заведения среднего сегмента массово закрываются. Аналогичная ситуация складывается и в ритуальной отрасли: VIP-заказы есть, и они никуда не делись, но в целом отрасль если не проседает, то, по крайней мере, не растет.

Цифры и тренды

По данным экспертов, сегодня средняя стоимость похорон в крупных городах составляет 90–150 тысяч рублей, в регионах — 30–80 тысяч рублей. За последние три года услуги подорожали примерно на 30–45%, что связано с ростом цен на материалы, транспорт и коммунальные расходы кладбищ.

Самый дешевый способ — минимальный социальный пакет без дополнительных услуг: базовый гроб, стандартная транспортировка и захоронение на муниципальном участке. В этом случае затраты могут составить 25–35 тысяч рублей. При определенных основаниях государство компенсирует часть расходов через социальное пособие на погребение, размер которого индексируется и составляет около 8–9 тысяч рублей.

Основная статья расходов — гроб и сопутствующие принадлежности: на них уходит до 35–40% бюджета. Далее идут услуги похоронного агентства и транспорт — 25–30%. Отдельно оплачивается место на кладбище и последующее благоустройство. Установка памятника — самая дорогая опция: от 40 тысяч рублей и выше, поэтому многие семьи откладывают ее на год и более.

Что будет дальше

Рынок ритуальных услуг постепенно меняется. Растет спрос на «пакетные решения», когда все услуги оформляются одним договором. Увеличивается доля кремации в крупных городах. Компании активнее предлагают бюджетные комплекты, поскольку реальные доходы населения ограничены.

С учетом инфляции и роста себестоимости можно ожидать дальнейшего повышения цен на 5–10% ежегодно. Таким образом, в 2026–2027 годах средняя стоимость похорон может приблизиться к 150–180 тысячам рублей в мегаполисах.

