Мунземконтроль Подмосковья выявил незаконную гостиничную деятельность почти на четырехстах земельных участках

С начала этого года муниципальные земельные инспекторы осмотрели 650 земельных участков в Подмосковье и выявили почти на 400 из них незаконное размещение гостиничного бизнеса. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

«Из них на 24 земельных участках правообладателями направлены заявления на изменение вида разрешенного использования, 10 собственников узаконили гостиничный бизнес, 48 собственников прекратили гостиничную деятельность незаконных гостиниц, хостелов и иных объектов временного размещения граждан», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.

Министр подчеркнула, что весь бизнес, включая гостиничный, может вестись только на законных основаниях. По ее словам, оказывать такие услуги можно только в нежилых помещениях или на земельном участке с видом разрешенного использования «для гостиничного обслуживания».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.