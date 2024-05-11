Мурал, посвященный героям СВО, появился на стене дома в Кашире

Иван Карамнов завершил мурал, посвященный воинам, погибшим в зоне специальной военной операции. Новый арт-объект появился на стене 5-этажного дома на Садовой улице в подмосковной Кашире.

Напоминаем, что для того, чтобы точнее перенести рисунок на полотно такого размера, художник использовал собственную технику разметки. Иван работал на автовышке в любую погоду, чтобы успеть ко Дню Победы.

А свою следующую работу Иван Карамнов планирует выполнить на набережной реки Оки.