Мурашко шокировал медиков: всех выпускников медвузов отправят обратно за парты

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко объявил о вступлении в силу с 1 марта 2026 года двух новых федеральных законов, регулирующих сферу медицинского образования и работы молодых специалистов. Об этом сообщает Царьград .

Первый из законов, № 28‑ФЗ, вносит изменения в формат обучения. Он ограничивает возможность проведения программ дополнительного профессионального образования исключительно в дистанционной форме. На смену полностью онлайн-курсам придут очно-заочные и комбинированные программы. Как отметил министр, это связано с необходимостью сочетания теоретической подготовки и практических навыков.

Второй закон, № 424‑ФЗ, вводит институт обязательного наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей, впервые получивших аккредитацию. Молодые специалисты будут обязаны работать под руководством опытного наставника в течение периода до трех лет. Целью нововведения является повышение качества медицинской помощи на этапе начала самостоятельной практики.

Мурашко также сообщил, что для медработников уже разработаны новые дополнительные профессиональные курсы и программы переподготовки, к которым следует готовиться заранее. Отдельно министр констатировал рост числа иностранных пациентов, приезжающих в Россию для получения высокотехнологичной медицинской помощи в таких областях, как кардиология и онкология.

