Фото: [ Внутри Собора Василия Блаженного: потолок‑калейдоскоп и галереи с видом на Кремль/Медиасток.рф ]

Отец известного предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, сделал заявление в интервью «Известиям», назвав Москву безусловно самой красивой столицей мира.

Отец гения-инженера резко раскритиковал состояние западных городов, описав их как «мусор, грязь и мерзость», и напрямую связал это с плохим управлением и обслуживанием. По его словам, многие из западных городов превратились в места третьего мира.

Маск-старший не ограничился эстетическими оценками, углубившись в философское сравнение. Он заявил, что Россия опережает Запад на «световые годы» в вопросах духовности и нравственных ориентиров, выразив уверенность, что у страны есть все необходимое для сохранения самобытности без следования пути «западного разложения».

«Москва — безусловно, самая красивая столица в мире. <...> Kаковы эти другие города (столицы стран Запада — Ред.)? Мусор, грязь, мерзость — проблема в этих местах. И плохое управление, обслуживание», — сказал Маск-старший в интервью.

Ключевой проблемой Европы и Америки он назвал чрезмерную жадность, конкретно указав на Лондон как на пример места, куда «сейчас просто ужасно ехать».

Ранее Эррол Маск уже восхищался Москвой. В середине октября после визита он назвал столицу самой впечатляющей столицей в мире.