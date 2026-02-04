Мусорный фишинг: хакеры научились превращать отходы в источник дохода за ваш счет
Аналитик Блисс: аферисты могут подобрать данные с выброшенных карт
Аналитик в сфере кибербезопасности Никита Блисс предостерег граждан от небрежного обращения с неиспользуемыми банковскими картами. По его словам, просто выбросить пластик — значит подвергнуть себя серьезному риску, так как на нем остаются все необходимые для мошеннических операций реквизиты. Его слова приводит RT.
Как пояснил эксперт, на оборотной стороне карты выбиты номер, имя держателя и CVV-код — этого набора данных зачастую достаточно для злоумышленников, чтобы совершить фишинговую атаку и получить доступ к средствам. Поэтому стандартной блокировки карты через банк или мобильное приложение может быть недостаточно для полной безопасности.
Блисс рекомендует двухэтапную процедуру утилизации. Сначала карту необходимо официально деактивировать, обратившись в финансовую организацию. Затем следует физически уничтожить сам пластик, разрезав его таким образом, чтобы повредить чип и магнитную полосу. Только такой комплексный подход, по мнению специалиста, позволяет минимизировать вероятность того, что выброшенный носитель финансовой информации попадет в руки преступников и будет использован против его бывшего владельца.
