Мусорный фишинг: хакеры научились превращать отходы в источник дохода за ваш счет

Аналитик в сфере кибербезопасности Никита Блисс предостерег граждан от небрежного обращения с неиспользуемыми банковскими картами. По его словам, просто выбросить пластик — значит подвергнуть себя серьезному риску, так как на нем остаются все необходимые для мошеннических операций реквизиты. Его слова приводит RT .

Как пояснил эксперт, на оборотной стороне карты выбиты номер, имя держателя и CVV-код — этого набора данных зачастую достаточно для злоумышленников, чтобы совершить фишинговую атаку и получить доступ к средствам. Поэтому стандартной блокировки карты через банк или мобильное приложение может быть недостаточно для полной безопасности.

Блисс рекомендует двухэтапную процедуру утилизации. Сначала карту необходимо официально деактивировать, обратившись в финансовую организацию. Затем следует физически уничтожить сам пластик, разрезав его таким образом, чтобы повредить чип и магнитную полосу. Только такой комплексный подход, по мнению специалиста, позволяет минимизировать вероятность того, что выброшенный носитель финансовой информации попадет в руки преступников и будет использован против его бывшего владельца.

