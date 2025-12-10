Мусорный креатив: в Подмосковье поставили елку, которая может улететь даже от легкого ветра

В Орехово-Зуево попытка создания уличного арт-объекта обернулась коммунальным конфликтом и, предположительно, будущей административной ответственностью. Как пишет REGIONS со ссылкой на местные тг-каналы, неизвестный автор, чьи мотивы остались загадкой, соорудил мусорную новогоднюю инсталляцию прямо под окнами многоквартирного дома в проезде Лермонтова.

Материалом для странного креатива послужили бытовые отходы, упакованные в зеленый пакет и стилизованные под форму елки. Конусообразная инсталляция действительно напоминала праздничное дерево, однако жильцы дома расценили это действие исключительно как создание несанкционированной свалки. Общественная реакция была однозначной: они обратились в управляющую компанию с требованием найти и наказать нарушителя.

«Для меня это просто пакет с мусором, который не донесли до помойки. Таких художников надо выявлять по камерам видеонаблюдения, а затем штрафовать за то, что выкидывают мусор в неположенном месте», — прокомментировал житель Орехово-Зуево Сергей.

Прагматичный взгляд жителей нашел полную поддержку у коммунальных служб. Инсталляция, простоявшая недолго, была быстро демонтирована и утилизирована как обычные твердые бытовые отходы. В управляющей компании напомнили, что подобные действия квалифицируются по статье КоАП как выбрасывание мусора в неположенном месте и грозят автору административным штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

Эта история стала наглядным примером конфликта между спонтанным уличным креативом и строгими правилами благоустройства. Если автор хотел привлечь внимание к проблеме избыточного потребления или переработки отходов, его месседж не был понят и принят. Впрочем, художника может обидеть каждый, особенно если его творчество тянет на мелкое хулиганство.

В Орехово-Зуево это уже не первая креативная елка. Ранее жители «вырастили» необычное дерево с лабубу, лисами и зайцами. Вот только праздничным деревом выступил простой самобытный куст во дворе.