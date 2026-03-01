Мусульмане, православные и китайцы начали священное время почти одновременно

В 2026 году произошло событие, которое не только религиоведы, но и простые обыватели запомнят надолго. Впервые за последние 203 года три важнейших духовных периода — священный для мусульман месяц Рамазан, Великий пост у православных и Лунный новый год (он же китайский Новый год) — начались практически одновременно. Разница между ними составила меньше суток.

Такое совпадение — редчайший подарок истории. Последний раз подобное случалось в далеком 1823 году, а следующий раз, по расчетам календарей, наступит только в 2189 году. Получается, что наши современники стали свидетелями уникального момента, когда миллионы верующих по всему миру почти синхронно вступили на пути духовного очищения и обновления.

Для кого-то это время поста и молитвы, для кого-то — начало нового жизненного цикла. Но всех объединяет одно: стремление к внутреннему свету, покаянию и надежде на лучшее.

Путь каждого человека к вере уникален и тернист. Кто-то приходит к Богу на склоне лет, а кто-то с детства чувствует потребность в общении с Ним. Но когда три великих духовных потока сливаются воедино, это напоминает нам о том, что все мы — часть чего-то большего.

Ранее уфимская епархия рассказала о событиях марта в период Великого поста.