Мутко напомнил о своем знании английского в беседе с гостями из Индии

Мутко подчеркнул: «Ай из ферст президент рашн Премьер-лиг».

Он также поделился воспоминанием об уроке, полученном от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которого он назвал «гранд мен»: «На мне не действуют два правила, „ту параграф“. Первое: ко мне ближе чем на 2 метра не подходить — „ту метрз“. И на мне офсайд не считается — „офсайд ноу“».

Нельзя не вспомнить и его выступление в Цюрихе 2 декабря 2010 года, когда решался вопрос о проведении ЧМ-2018 по футболу. Виталий Мутко, будучи членом исполкома ФИФА, произнес речь, вошедшую в историю российского спорта.

Его знаменитое Let me speak from my heart, характерно произнесенное, стало отправной точкой убедительной презентации преимуществ России. В итоге, как известно, Россия получила право на проведение чемпионата мира. Эта фраза стала культовой, ее цитировали и использовали в музыкальных произведениях.

