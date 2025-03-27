Муцениеце начала игнорировать своего ребенка задолго до суда с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце проиграла суд с бывшим мужем Павлом Прилучным, где рассматривали вопрос об алиментах на детей, пишет KP.RU.

Муцениеце требовала от Прилучного платить алименты, сумма которых составит минимум 30% его доходов. При достижении 18-летия детей сумма бы снизилась на 25%. Однако актер был не согласен с таким требованием и подал ответный иск.

Позже оказалось, что общий ребенок актеров сын Тимофей переехал к отцу. Суд в итоге выиграл Прилучный. По решению суда он будет платить 100 тысяч рублей на каждого из детей.

При этом оказалось, что Муцениеце якобы не поддерживает активных контактов с сыном.

«Тимофей предпринимал попытки общаться с матерью. Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, ни позвонила сыну», — добавила адвокат Оксана Даниелова, пишет Woman.ru.

Однако в скором времени бывшие супруги вновь встретятся. 28 марта пройдет суд, где решат, с кем будет жить Тимофей.

Ранее сообщалось, почему Прилучный пытается выставить Муцениеце плохой матерью.