Музей истории УМВД устроил экскурсию для учащихся Подольска

Учащиеся подольской школы № 20 получили уникальную возможность познакомиться с историей правоохранительных органов своего города, посетив музей истории УМВД Подольска. Об этом рассказала в своем телеграм-канале администрация городского округа.

Музей истории УМВД Подольска сегодня хранит более сотни уникальных экспонатов, каждый из которых имеет свою историю и ценность. В коллекции представлены архивные документы и фотографии, отражающие ключевые моменты деятельности подольской полиции. Особый интерес у школьников вызвала коллекция оружия, включающая наградные экземпляры, которые вручались сотрудникам за образцовую службу.

Значительную часть экспозиции составляет историческая форма разных лет. Учащиеся смогли увидеть кители 30-х годов, которые носили дежурные участковые, обмундирование жандармов начала XX века, а также военную форму, подаренную музею офицером МВД, ветераном войны в Афганистане Сергеем Веретенниковым. Каждый элемент формы сопровождается подробным описанием и историей его использования.

Экскурсоводы подробно рассказали школьникам об истории создания музея и основных этапах развития подольской полиции. Особое внимание было уделено раскрытию резонансных преступлений прошлых лет — ребята узнали о методах работы оперативников в разные десятилетия и о том, как развивалась следственная практика.

Современным аспектам работы полиции также было уделено внимание. Школьникам рассказали о распространенных уловках, которые используют современные мошенники, и о том, как защитить себя и своих близких от преступных посягательств. Эта информация особенно актуальна в условиях роста киберпреступности.

Музей истории УМВД Подольска продолжает активно работать со школьниками и студентами. Уже запланирована следующая встреча для учащихся, которая состоится в ноябре.

Ранее сообщалось, что музей боевой и трудовой славы школы № 24 Подольска одержал победу на всероссийском конкурсе среди школьных музеев «Знать, чтобы помнить». В конкурсе принимали участие 2,3 тыс. музеев. В результате подольское учреждение победило в номинации «Лучший городской музей».