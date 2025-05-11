Музей в Латвии одел манекен в форму, снятую с погибшего русского солдата, и продемонстрировал на выставке в нарушение Женевской конвенции. Об этом передает сетевое издание Readovka.

Как утверждает организатор выставки, эта форма была снята с убитого русского бойца, а передали ее музею украинские военные — по его словам, тогда от нее исходил трупный запах, а сама форма была вся в крови.

«В одном из музеев Латвии, в городе Огре, открыли выставку, среди экспонатов которой — манекен, демонстрирующий русского солдата. На деле такой экспонат показывает грубое нарушение Женевской конвенции ВСУшниками и отношение к ее строгим правилам латвийских властей», — приводится в публикации.

Мэр Огре в свою очередь заявил, что не видит никаких нарушений, хотя Женевская конвенция обязывает любую сторону конфликта достойно обращаться с телами погибших — снимать снаряжение с убитого солдата и забирать его личные вещи нельзя: без этого бойца могут просто не опознать.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия не разрешили самолету, на котором летел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пересекать их воздушное пространство. В связи с этим самолет изменил маршрут и полетел через Венгрию, Румынию, над Черным морем и Грузией, сев в Москве.