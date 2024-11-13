«Муж на час» обманул пенсионеров-инвалидов в Ленинске-Кузнецком
Фото: [Медиасток.рф]
Пожилые супруги из Ленинска-Кузнецкого решили воспользоваться услугами частного мастера и лишились крупной для себя суммы, пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.
Пара с инвалидностью живет скромно и ранее услугами мастеров не пользовалась. Мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске, не мог самостоятельно установить шкаф и полку на кухне. В связи с этим пенсионеры решились вызвать «мужа на час».
Приехавший на вызов работник выставил за скромную работу счет: 8 421 рублей. Инвалиды заплатили, но такие траты стали незапланированными. Автор поста в соцсетях отмечает, что кузбассовцам обещали «быстро и недорого». По их словам, мастер озвучивал цену в 1500 рублей.
Возвращать деньги пенсионерам никто не согласился. В соцсетях считают, что мастер обманул пенсионеров и его нужно привлечь к ответственности за введение в заблуждение пожилых людей.
Ранее сообщалось, что прокуратура столицы предупредила о новой схеме мошенников.