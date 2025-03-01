Муж погибшей в ДТП на Ленинском проспекте заявил, что не хочет жить без нее

Супруг женщины, которая стала жертвой аварии на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, поделился, что они с женой прожили вместе 52 года и теперь он не видит своей дальнейшей жизни без жены. Комментарий убитого горем молодого человека приводит приводит телеканал «78».

В Санкт-Петербурге, на Ленинском проспекте, 28 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии на остановке погибла женщина. Также сообщается о трёх пострадавших.

Водитель автобуса, который работает на маршруте с июня 2022 года, стал виновником происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«Без нее жизнь мне не представляется», — признался мужчина.

Мужчина сообщил, что планировал отправиться в поездку вместе с женой, но в итоге остался дома. Известно, что погибшая долгие годы преподавала музыку, а в этом году вышла на заслуженный отдых.

«Она поехала отдать куртку подшить, там химчистка. У нее коричневая куртка меховая порвалась маленько, я говорю: „Давай я с тобой поеду, провожу“. Нет, психанула, не надо и все, собралась и поехала», — рассказал Николай.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе М-11 под Тверью BMW разорвало на части, двое погибших.