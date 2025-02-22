В ДТП на трассе М-11 под Тверью BMW разорвало на части, двое погибших

На участке автомагистрали М-11 «Нева», расположенном неподалеку от Твери, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки BMW, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением. В результате аварии два человека, включая водителя, погибли на месте происшествия, ещё один пассажир был доставлен в больницу с серьезными травмами.

По информации из надёжного источника, сила удара была настолько мощной, что транспортное средство фактически было уничтожено. Куски металла и другие фрагменты разлетелись по всему дорожному полотну.

В настоящее время в медицинском учреждении города Твери специалисты прилагают все усилия для спасения жизни пострадавшего пассажира.

«Водитель BMW на большой скорости потерял управление и врезался в ограждение на трассе М-11 под Тверью», — передает Телеграм-канал «112».

Сотрудники правоохранительных органов приступили к изучению обстоятельств инцидента, в связи с чем на участке дороги было временно приостановлено движение транспорта для проведения необходимых мероприятий.

Ранее сообщалось, что автоледи на Audi сбила 12-летнюю девочку на переходе в Новой Москве, ребенок в клинике.