Муж с женой погибли из-за украинского обстрела села в Белгородской области

Под украинский обстрел дважды за вторник попало село Поповка, что в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом 10 октября в официальном канале рассказал Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, снаряд, выпущенный ВСУ, попал в частный дом, где были два пожилых супруга. Мужчина сразу умер на месте, его жена была экстренно отправлена на "скорой" в больницу с тяжелыми осколочными ранениями, но по пути скончалась.

Помимо этого, повреждены оказались и несколько частных домов, линии электро- и газоснабжения.