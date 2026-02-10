Муж сотрудницы кировского Минстроя нелегально ремонтировал автомобили и привлек внимание прокуратуры

В Министерстве строительства Кировской области прокомментировали ситуацию, связанную с неполными сведениями о доходах, поданными одной из сотрудниц, сообщило ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поводом стала плановая проверка, которую накануне провела региональная прокуратура по исполнению антикоррупционного законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудница Минстроя предоставила неполные сведения о доходах своего супруга за 2023 год. Выяснилось, что ее муж занимался предпринимательской деятельностью, оказывая услуги по ремонту автомобилей в автосервисе, однако эта деятельность не была зарегистрирована в установленном порядке.

Отмечается, что оплата его услуг часто осуществлялась клиентами — физическими лицами — через систему быстрых платежей (СБП), и на часть этих доходов отсутствовали подтверждающие документы.

В министерстве подчеркнули, что доходы самой бывшей сотрудницы всегда полностью соответствовали требованиям законодательства. После проведения прокурорской проверки супруг женщины зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность в соответствии с законом и уплатил все необходимые налоговые платежи.

