Мужчина арестован за самоудовлетворение в общественном месте

Таганский суд Москвы принял решение о 15-дневном аресте мужчины, который в общественном месте занимался самоудовлетворением и ругался матом, игнорируя замечания прохожих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Газизуллин Айрат Нафисович, находясь в общественном месте, занимался самоудовлетворением с использованием фаллического предмета, тем самым выражал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал», — сказано в решении суда.

В суде Газизуллин признал свою вину, что было подтверждено протоколами и рапортами полицейских, а также фотодоказательствами. Кроме того, он отказался проходить тест на алкогольное или наркотическое опьянение.

Суд назначил ему арест в 15 суток, указав, что более мягкое наказание не соответствовало бы принципам справедливости и не помогло бы предотвратить подобные нарушения в будущем. В решении суда подчеркивается необходимость строгих мер для обеспечения общественного порядка и безопасности.

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