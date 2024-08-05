Мужчина чуть не убил свою невесту из-за ревности во время отдыха на озере

Инцидент произошел в Тюменской области на озере Муллаши 8 июля, в День семьи, любви и верности, о чем пишет URA.RU .

Согласно информации, предоставленной судом, пара приехала на отдых в компании друзей летом прошлого года. Отдыхающие веселились на берегу и принимали спиртные напитки. Вскоре 34-летний бизнесмен из Тюмени потерял свою невесту из поля зрения, а затем обнаружил ее в машине с другим мужчиной, который дал по газам и уехал. Тюменец бросился в погоню.

Он обнаружил девушку на дороге, сбил ее и проехался по животу, груди и ноге. Потерпевшей чудом удалось избежать смертельного исхода – водитель чуть не раздавил ей голову. После содеянного мужчина избил невесту, вернулся в лагерь и утопил свою машину в озере. Пострадавшая рассказала, что жених оскорблял ее, поэтому она попросила знакомого отвезти ее домой. Это и стало причиной неадекватной реакции жениха.

В итоге суд приговорил злоумышленника к 2,5 годам условного лишения свободы. Также он должен будет выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее сообщалось о том, что пьяный водитель выдал себя за пассажира.