Мужчина и двое детей погибли в жуткой автоаварии под Саратовом

В Лысогорском районе Саратовской области вечером 21 февраля случилось дорожно-транспортное происшествие, которое привело к трагическим последствиям. По информации, предоставленной региональным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в районе села Озерки произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате аварии, произошедшей из-за столкновения двух автомобилей, погибли три человека, которые находились в салоне одного из транспортных средств: 36-летний водитель, а также 12-летний мальчик и 15-летняя девочка.

В результате инцидента получила травмы и 33-летняя пассажирка, сопровождавшая пострадавших, — она была доставлена в больницу.ровали.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В данный момент они выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что свыше 200 аварий с погибшими и ранеными зафиксировали на дорогах Подмосковья в минувшем январе.