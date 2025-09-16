Мужчина и женщина оказались в коме после фестиваля в Ленобласти
В Ленинградской области после проведения фестиваля электронной музыки Solar Systo Togathering мужчина и женщина оказались в состоянии комы, о чем сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, причиной ухудшения состояния россиян могло стать отравление психоактивными веществами.
Первой была обнаружена без сознания 31-летняя женщина, приехавшая из Владивостока. Ее незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Впоследствии на 59-м километре Приморского шоссе в лесной зоне был найден молодой человек, которого также госпитализировали.
Медики оценивают состояние обоих участников фестиваля как критическое.
Согласно информации от Mash, фестиваль Solar Systo Togathering проходил с 10 по 15 сентября на побережье Финского залива, вблизи мыса Кюренниеми. В течение нескольких дней участники проживали в палатках, наслаждались музыкой, участвовали в различных мероприятиях и развлекательных программах.
