Мужчина и женщина оказались в коме после фестиваля в Ленобласти

В Ленинградской области после проведения фестиваля электронной музыки Solar Systo Togathering мужчина и женщина оказались в состоянии комы, о чем сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, причиной ухудшения состояния россиян могло стать отравление психоактивными веществами.

Первой была обнаружена без сознания 31-летняя женщина, приехавшая из Владивостока. Ее незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Впоследствии на 59-м километре Приморского шоссе в лесной зоне был найден молодой человек, которого также госпитализировали.

Медики оценивают состояние обоих участников фестиваля как критическое.

Согласно информации от Mash, фестиваль Solar Systo Togathering проходил с 10 по 15 сентября на побережье Финского залива, вблизи мыса Кюренниеми. В течение нескольких дней участники проживали в палатках, наслаждались музыкой, участвовали в различных мероприятиях и развлекательных программах.

Ранее сообщалось, что две школьницы в Уфе отравились таблетками, их госпитализировали.