Мужчина из Казани разместил на соседнем доме большой плакат с поздравлением жене, вызвав недовольство соседей

В Казани разгорелся необычный конфликт между жильцами жилого комплекса «Родина». Причиной стала огромная фотография женщины, размещённая на фасаде одного из зданий. Как сообщают Telegram-каналы, инициатором акции стал местный житель Артур, который таким креативным способом решил поздравить свою супругу с днём рождения.

За месяц до праздника мужчина обратился в управляющую компанию с идеей разместить баннер на доме напротив. УК официально не согласовала установку, но дала устное разрешение на кратковременный монтаж со стороны пожарной лестницы на срок не более двух-трёх часов. Артур вложил в реализацию сюрприза около 67 тысяч рублей — стоимость самого плаката и работы специалистов, которые монтировали его три часа. В результате на фасаде появилось гигантское изображение с надписью «С днем рождения, мой пупсик».

Однако романтический жест оценила не только именинница, наблюдавшая за происходящим из окна своей квартиры в доме напротив. Соседи, чьи окна выходили на этот баннер, пришли в негодование. Необычный «подарок», висевший в зоне пожарных балконов, вызвал у них испуг и раздражение. Они оперативно пожаловались на нарушение общественного порядка в полицию. Несмотря на все усилия и затраты, плакат провисел на здании лишь около двух часов, после чего, судя по всему, был демонтирован.