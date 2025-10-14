Мужчина из Луховиц с огромным кабачком порвал соцсети

Житель Луховиц Московской области Андрей Гусев, известный своими достижениями в выращивании овощей-гигантов, в этом сезоне установил новый личный рекорд — кабачок весом 47 кг. Об этом сообщает REGIONS, неоднократно освещавший достижения садовода.

Несмотря на впечатляющие размеры, экземпляр так и не был представлен на суд жюри: в то время как на сентябрьском фестивале в ботаническом саду Москвы победу одержал кабачок весом 44 кг, а луховицкий гигант остался за пределами конкурсной площадки. Супруга Гусева была зарегистрирована на мероприятие, но посетить его так и не смогла.

Огородник раскрыл технологию, позволяющую добиваться таких результатов. Ключевыми элементами успеха он называет постоянный контроль микроклимата и органические удобрения.

«Я, например, овощи накрываю шерстяными одеялами, так как они накапливают тепло и пропускают воздух. Удобрения использую только органические — перегной, компост, настои травяные», — рассказал Андрей Гусев.

Особое внимание он уделяет подготовке участка, высаживая под зиму сидераты — овес для обогащения почвы. По словам овощевода, текущий рекорд России для кабачков составляет 52 кг, что открывает перед луховицким экспериментом перспективы для будущих всероссийских достижений.

