Мужчина из Ноябрьска попал под суд за истязания чужих детей

В Ноябрьске, ЯНАО, мужчина ответит перед законом за жестокое обращение с детьми сожительницы. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

29-летний ямалец проживал в одной квартире с женщиной и ее тремя детьми. Он жестоко воспитывал их, оказывая невероятно сильное психологическое давление. По данным следствия, мужчина создавал страшные ситуации, издевался над пасынками и даже угрожал им убийством. На фоне этого у детей постоянно нарушалось их эмоциональное состояние.

Правоохранители задержали мужчину. Оказалось, что он ранее имел проблемы с законом по уголовной статье. Какой именно — не уточняется.

После судебно-психиатрической проверки выяснилось, что мужчина вменяемый. Он осознавал свои действия, в том числе и опасные для душевного состояния детей. За свои истязания он ответит в суде.

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