Мужчина изо всех сил пытался открыть дверь в екатеринбургском ЖК и поплатился

В одном из екатеринбургских ЖК входная дверь продемонстрировала недюжинный характер и навыки самообороны. В жилом комплексе «Каменный ручей» дверное полотно решительно воспротивилось попыткам двух молодых людей войти внутрь.

Инцидент был заснят на камеру наблюдения и попал в Telegram-каналы. На кадрах видно, как один из мужчин с заметным усердием пытается открыть дверь, видимо, решив проверить ее на прочность. Однако неделю назад установленная ручка, не выдержав напора, приняла самостоятельное решение. Она оторвалась вместе с фрагментом двери и со всей дури прилетела парню прямо в зубы.

