Мужчина на BMW сбил пожилую жительницу Тулы

Инцидент произошел 23 мая в обеденное время. Пенсионерка шла на улице Пролетарской в Туле, но неожиданно оказалась под колесами BMW X5. Им управлял 36-летний мужчина, который не увидел пешехода сзади автомобиля.

В результате женщина получила травмы, ей понадобилась помощь врачей. Они оперативно помогли пострадавшей и в тот же день отпустили домой. Характер травм 78-летней местной жительницы не уточняются.

Ранее сообщалось, что гоночная машина врезалась в толпу людей в Ленинградской области. Один человек стал жертвой этого происшествия.