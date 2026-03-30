Мужчина на Сахалине отстоял больничные выплаты после почти 4-месячного лечения

Житель Сахалина, пробывший на больничном почти четыре месяца, оказался под угрозой лишения положенных выплат. Причиной стали пропущенные явки к врачу, которые, как выяснилось в суде, имели уважительные причины.

История болезни

В сентябре 2022 года мужчина попал в хирургическое отделение Смирныховской центральной районной больницы. 12 числа ему открыли электронный листок нетрудоспособности. По плану пациент должен был явиться на прием 26 сентября, но в этот день его только выписывали — визит не состоялся.

Состояние мужчины оставалось тяжелым: жалобы сохранялись до середины октября, и врачи продолжали продлевать больничный. В итоге лечение растянулось до 13 января 2023 года. В тот день пациент пришел на прием, а на следующий — приступил к работе.

Претензии Соцфонда

Специалисты регионального отделения Социального фонда России усмотрели в этом нарушения. Они заявили, что мужчина несколько раз не являлся к врачу, а значит, нарушил режим. На этом основании фонд решил взыскать с сахалинца излишне выплаченную сумму — 117 тысяч рублей. Иск был направлен в Арбитражный суд Сахалинской области.

По расчетам истца, стандартный размер дневного пособия составлял около 1774 рублей, но из-за нарушений его должны были снизить до 748 рублей. Разницу и пытались взыскать.

Решение суда

Суд встал на сторону пациента. Аргументация оказалась простой: больничный лист все равно продлевали, значит, медицинские работники не считали состояние мужчины легким. При этом он мог находиться в таком положении, которое требовало сложных исследований, манипуляций или восстановления после тяжелых процедур (отравления, урологические и проктологические вмешательства). Доказательств того, что это было не так, Соцфонд не представил.

Кроме того, суд отметил: нет подтверждений, что причины пропусков были неуважительными, особенно с учетом поставленного диагноза. В итоге иск отклонили, выплаты признали законными.

Ранее сообщалось, что камчатской пенсионерке не выдавали лекарство, хотя оно было в наличии.