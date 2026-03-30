Мужчина на Сахалине отстоял больничные выплаты после почти 4-месячного лечения

Пациента на Сахалине едва не лишили выплат по больничному за четыре месяца
Житель Сахалина, пробывший на больничном почти четыре месяца, оказался под угрозой лишения положенных выплат. Причиной стали пропущенные явки к врачу, которые, как выяснилось в суде, имели уважительные причины.
История болезни
В сентябре 2022 года мужчина попал в хирургическое отделение Смирныховской центральной районной больницы. 12 числа ему открыли электронный листок нетрудоспособности. По плану пациент должен был явиться на прием 26 сентября, но в этот день его только выписывали — визит не состоялся.
Состояние мужчины оставалось тяжелым: жалобы сохранялись до середины октября, и врачи продолжали продлевать больничный. В итоге лечение растянулось до 13 января 2023 года. В тот день пациент пришел на прием, а на следующий — приступил к работе.
Претензии Соцфонда
Специалисты регионального отделения Социального фонда России усмотрели в этом нарушения. Они заявили, что мужчина несколько раз не являлся к врачу, а значит, нарушил режим. На этом основании фонд решил взыскать с сахалинца излишне выплаченную сумму — 117 тысяч рублей. Иск был направлен в Арбитражный суд Сахалинской области.
По расчетам истца, стандартный размер дневного пособия составлял около 1774 рублей, но из-за нарушений его должны были снизить до 748 рублей. Разницу и пытались взыскать.
Решение суда
Суд встал на сторону пациента. Аргументация оказалась простой: больничный лист все равно продлевали, значит, медицинские работники не считали состояние мужчины легким. При этом он мог находиться в таком положении, которое требовало сложных исследований, манипуляций или восстановления после тяжелых процедур (отравления, урологические и проктологические вмешательства). Доказательств того, что это было не так, Соцфонд не представил.
Кроме того, суд отметил: нет подтверждений, что причины пропусков были неуважительными, особенно с учетом поставленного диагноза. В итоге иск отклонили, выплаты признали законными.
