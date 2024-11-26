Мужчина напал на несовершеннолетнего в кемеровской школе

В одном из общеобразовательных учреждений Кемерова произошла драка с участием ребенка и мужчины. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на видео и информацию из соцсетей.

По словам очевидцев, инцидент случился в школе №99 города Кемерово. Мужчина в черной одежде грубо разговаривал со школьником, а затем начал его толкать. Также он требовал, чтобы мальчик позвонил родителям. Третий участник сцены пытался защитить несовершеннолетнего.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и скорая помощь. Мужчину, который грубо обращался с ребенком, задержали. Подробности о произошедшем пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Челябинской области на одну из школ было совершено нападение.