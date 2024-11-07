Неизвестный совершил нападение в школе Челябинской области

Мужчина резко ворвался в школу в селе Кунашак под Челябинском и набросился на одного из сотрудников с кулаками, пишет RT со ссылкой на СК России по региону.

Предварительно, 7 ноября мужчина вошел через вход в хозяйственный блок школы. Следователи считают, что у него был умысел на убийство, так как незваный гость пытался выхватить нож у работника столовой. Он также грубо хватал сотрудника за руку. Находящиеся в помещении смогли оказать сопротивление и утихомирить незнакомца, затем вызвали полицию.

Фигуранта на время ожидания правоохранителей заперли в помещении школы. Агрессора задержали. Выяснилось, что он стоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Его вменяемость и другие детали произошедшего проверят в ходе расследования дела о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что массовую проверку учреждений ХМАО запустили после нападения в колледже Лангепаса.