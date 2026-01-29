Мужчина неожиданно выиграл миллионы, купив случайный лотерейный билет

53-летний житель округа Уэйн, штат Мичиган, находился в Детройте по делам, когда решил купить лотерейный битет. Он признался, что никогда специально не выбирает розыгрыши, а всегда покупает случайные билеты. Именно эта спонтанная покупка принесла ему фантастический выигрыш в размере $2 млн.

Счастливчик стер защитный слой на билете сразу после покупки и сначала не мог поверить в то, что увидел. Шок был настолько сильным, что ему пришлось позвонить в офис лотереи, чтобы окончательно убедиться в реальности происходящего. Только после официального подтверждения он осознал, что его жизнь изменилась навсегда.

Свои неожиданно свалившиеся богатства американец планирует потратить с умом. Часть выигранных денег он намерен потратить на долгожданные путешествия, а остальную сумму — положить на сберегательный счет, обеспечив себе финансовую стабильность на будущее.

