Миллионер из трущоб: человек, годами просивший милостыню на улице, оказался богачом

В индийском городе Индаур разоблачили шокирующую историю обмана. О ней рассказало издание Daily Mail.

Местные власти в рамках социальной программы помощи забрали с улицы прокаженного нищего по имени Мангилал, который годами просил милостыню на базаре, передвигаясь на тележке. Мужчины помыли, выдали ему чистую одежду и решили проверить его данные.

Результат проверки оказался неожиданным. В государственных базах выяснилось, что Мангилал отнюдь не является беспомощным и бездомным. Напротив, он владеет значительным имуществом: трехэтажным домом, еще одним домом, а также государственной квартирой, где живет со своими родителями.

Кроме того, в его собственности был обнаружен автомобиль и несколько авторикш, которые он сдавал в аренду. Общая стоимость его активов оценивается в миллионы индийских рупий.

На допросе Мангилал признался, что все эти приобретения были сделаны на деньги, которые ему годами подавали сердобольные прохожие, думая, что помогают несчастному инвалиду. Теперь ему грозит изъятие государственной квартиры, предоставленной по социальной программе.

